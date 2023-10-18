مجلس الكنائس العالمي يشعر بالغضب إزاء أنباء الهجوم على مستشفى في غزة

أعرب مجلس الكنائس العالمي عن غضبه وصدمته إزاء أنباء الغارة الجوية الإسرائيلية على المستشفى الأهلي في غزة، وقال الدكتور القس جيري بيلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: "إن آلاف الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم لجأوا بالفعل إلى المستشفى الذي تديره الكنيسة الأنجليكانية".

وأضاف المجلس أن "الهجوم يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وهو جريمة حرب بموجب القانون الدولي". قانون دولي."

وأضاف بيلاي، في بيان صادر للمجلس منذ قليل، أنه يجب على المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين. وقال: “إن الهجوم ليس له أي معنى، لأنه كان موجها ضد مستشفى وممتلكات الكنيسة والمرضى والعائلات الذين كانوا يبحثون عن ملجأ من القصف المتواصل من قبل إسرائيل”. وجاء الهجوم في نفس اليوم الذي نظم فيه قادة الكنيسة في القدس يوم صلاة من أجل السلام في غزة.



واختتم بيلاي بيانه بأن الوقت قد حان للدعوة إلى نهج جديد للسلام يقوم على العدالة. وأضاف: "العنف يؤدي إلى مزيد من العنف، وسفك الدماء يؤدي إلى مزيد من سفك الدماء". “فلتكن الأحداث المأساوية في غزة بمثابة قوة دافعة لواقع جديد يتمتع فيه الفلسطينيون والإسرائيليون بالسلام والكرامة والأمن.