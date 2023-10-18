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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يدين قصف المستشفى المعمداني في غزة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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تدين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العنف الإسرائيلي غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، والذي بلغ ذروة قاسية اليوم بقصف المستشفى المعمداني في غزة مما أسفر عن سفك دماء مئات الأبرياء من الشهداء والمصابين.

وإذ ندين هذا الهجوم نؤكد على موقفنا الثابت ضد إراقة الدماء الزكية في كل مكان وعلى كل جانب، وعلى دعمنا الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في العيش الآمن داخل أراضيهم، ونصلي أن يعينهم الله على ما يواجهونه من أهوال، وأن يعطي طمأنينةً للعالم كله.

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