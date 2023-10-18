السيطرة على حريق بمخزن للزيوت على الطريق الزراعي بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب في مخزن للزيوت على أرض فضاء على الطريق الزراعي ما بين مدينة قها وقليوب، دون حدوث إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن زيوت على أرض فضاء، بمنطقة ما بين مدينتى قليوب وقها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ودفعت الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة.



وأمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق والخسائر وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.