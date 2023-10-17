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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مفتي الجمهورية يدين القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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أدان فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- ما قام به الكيان الإسرائيلي المحتل من قصف لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة؛ مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح.

وقال المفتي في بيان له، إن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، والتي تضرب بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت من المجتمع الدولي.

وطالب مفتي الجمهورية عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أهالي غزة.

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