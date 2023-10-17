محمد البدري: سيناء خط أحمر..والقضية الفلسطينية مصرية والتاريخ يشهد

أكد الناىب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن سيناء بالنسبة لشعب مصر العظيم الأبي، ليست مجرد محافظة أو نطاق جغرافي مصري ،وأنما رمزا للصمود والمقاومة والنصر والعزيمة والعزة والكرامة، لذلك فإن الحديث عن التفريط فى سيناء بأي شكل من الأشكال مرفوض وخطا أحمر للمصريين.

وأضاف "البدري" فى بيان له منذ قليل، أن محاولة قوات الاحتلال الاسرائيلية وبعض الدول التي تناصرها فى الخارج، إقناع اشقائنا الفلسطينيين بالخروج من أرضهم والاتجاه جنوبا ناحية الحدود المصرية وخاصة سيناء ، بات أمرا مكشوفا للقاصي والداني، و الهدف منه هو تصفية القضية الفلسطينية .

وأشار إلي أن المصريين والفلسطينين والعرب وكل من يمتلك ضميرا وتحركه الإنسانية، يعولوا كثيرا على قمة القاهرة للسلام التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي من المنتظر أن يشارك فيها عددا كبيرا من قادة العالم.

وأكد أن القضية الفلسطينية لطالما كانت قضية مصرية منذ قديم الأزل، يشهد عليها التاريخ والشعبين الشقيقين، موضحا أن مصر لن تتخلى عن القدس والفلسطينيين حتى يحصلوا على حقوقهم التاريخية المشروعة وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.