اللاعبة ليلى تحصد ذهبية الجمباز في بطولة الجمهورية

حصلت اللاعبة ليلى محمود أحمد عطا لاعبة نادى أمبريلا للرياضة بنى سويف، على المركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية للجمباز الأيروبك مرحلة 7 سنوات فردي آنسات، والمقامة بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر الرياضى تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للجمباز.

وكانت اللاعبة الطفلة ليلى قد تألقت خلال البطولة وخطفت الأضواء من الجميع لتحصد الميدالية الذهبية عن دارة واستحقاق.

وأعربت ليلى عن سعادتها بذلك الفوز مؤكدة علي استمرار ممارسة اللعبة المحببة إليها حتي تستطيع المشاركة في البطولات العالمية.

ومن جانبه قال محمود احمد عطا والد اللاعبة أن النادي قدم الرعاية الفائقة لتطوير مستوي ليلي وتأهيلها للمشاركة بقوة في تلك البطولة تحت اشراف العديد من المدربين الافاضل دكتور محمد عويس المدير الفنى وكابتن احمد عبد اللطيف وكابتن مريم.

وجدير بالذكر أن منافسات البطولة شهدت تنافسًا كبيرًا من مختلف الأندية المشاركة مع تأهيل الفائز للمشاركة في البطولات الدولية.

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