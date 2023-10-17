ads
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

اللاعبة ليلى تحصد ذهبية الجمباز في بطولة الجمهورية

صورة تعبرية
صورة تعبرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصلت اللاعبة ليلى محمود أحمد عطا لاعبة نادى أمبريلا للرياضة  بنى سويف، على المركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية للجمباز الأيروبك مرحلة 7 سنوات فردي آنسات، والمقامة بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر الرياضى  تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للجمباز.

وكانت اللاعبة الطفلة ليلى قد تألقت خلال البطولة وخطفت الأضواء من الجميع لتحصد الميدالية الذهبية عن دارة واستحقاق. 

وأعربت ليلى عن سعادتها بذلك الفوز مؤكدة علي استمرار ممارسة اللعبة المحببة إليها حتي تستطيع المشاركة في البطولات العالمية.

ومن جانبه  قال محمود احمد عطا  والد اللاعبة أن النادي  قدم الرعاية الفائقة لتطوير مستوي ليلي وتأهيلها للمشاركة بقوة في تلك البطولة تحت اشراف العديد من المدربين الافاضل دكتور محمد عويس المدير الفنى وكابتن احمد عبد اللطيف وكابتن مريم.

وجدير بالذكر أن منافسات البطولة  شهدت تنافسًا كبيرًا من مختلف الأندية المشاركة مع تأهيل الفائز للمشاركة في البطولات الدولية.

8d163c80-0563-4a75-9793-4817a161e94f
8d163c80-0563-4a75-9793-4817a161e94f
51f25038-a3cf-4c30-b663-aee5cb3887e9
51f25038-a3cf-4c30-b663-aee5cb3887e9
ads
الجمبا بطولة الجمهورية الميدالية المركز الأول الذهبية
ads