نصائح وإرشادات فنية لدعم مهارتك فى صناعة المحتوى

انتشر مجال صناعة المحتوي والتسويق مؤخرا انتشار ملحوظا وتطور بأشكاله المختلفة في وصوله الي قلب الجمهور الذي يتلقي هذا المحتوي

من البارعين فى هذا المجال فتاة عشرنية مؤثرة في صناعة المحتوي وخبيرة في التسويق الرقمي والسوشيال ميديا هي ريان الحاج متخصصة في مجال السوشيال ميديا

تحدثنا عن اهم الارشادات و النصائح الهامة التي قد تدعم مهارتك في صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك وانستغرام والتي تتمثل في التفاعل مع الأحداث اليومية كونه أمرا هاما لجذب انتباه المستخدمين وزيادة التفاعل مع حسابك.

واختيار موضوعًا أو اهتمامًا محددًا حيث من المهم أن تركز على موضوع أو اهتمام محدد عندما تقوم بإنشاء محتوى على منصات التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك وانستغرام مؤكدة أن ذلك سيساعد في جذب جمهور مهتم بما تقدمه.

وتابعت على سبيل المثال إذا كنت مهتمًا بالطعام يمكنك إنشاء مقاطع فيديو عن الوصفات أو مراجعات المطاعم. أو إذا كنت مهتمًا بالسفر يمكنك إنشاء مقاطع فيديو عن الرحلات أو نصائح السفر.

وأكدت ريان الحاج ضرورة أن يكون المحتوى إبداعيًا وفريدًا لأن هناك الكثير من المنافسة على تيك توك وانستغرام، لذلك من المهم أن تكون إبداعيًا وفريدًا في محتواك، وهذا يساعد في التميز عن الآخرين، ويمكن استخدام مقاطع الفيديو أو الصور أو النصوص أو مزيج من الثلاثة كما يفضل أيضًا استخدام المؤثرات الصوتية أو الرسوم المتحركة لإضافة لمسة فريدة إلى المحتوى.

وشددت على ضرورة أن تكون متفاعلًا مع متابعيك على تيك توك وانستغرام لأن ذلك سيساعد في بناء علاقات مع الجمهور وزيادة التفاعل كما يمكن الرد على تعليقات المتابعين والأسئلة التي يطرحونها والاستجابة للتعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة.

كما نصحت ريان الحاج بالتفاعل مع الأحداث اليومية في مقاطع الفيديو الخاصة بك وهذا سيساعدك في جذب انتباه المستخدمين وزيادة التفاعل وعلى سبيل المثال إذا حدث حدث كبير في العالم يمكنك إنشاء مقطع فيديو يناقشه أو إذا كان هناك اتجاه جديد على وسائل التواصل الاجتماعي يمكنك إنشاء مقطع فيديو يشارك فيه.

وقدمت ريان الحاج أمثلة لكيفية التفاعل مع الأحداث اليومية على تيك توك وانستغرام إذا كان هناك حدث رياضي كبير يمكنك إنشاء مقطع فيديو عن توقعاتك للحدث أو تحليل أداء اللاعبين بينما إذا كان هناك حدث ثقافي كبير، يمكنك إنشاء مقطع فيديو عن تجربتك في الحدث أو مشاركة نصائح حول كيفية حضوره.

وشددت على ضرورة تجنب نشر أي شيء مسيء أو مضلل وباتباع هذه النصائح، يمكنك إنشاء محتوى جذاب على تيك توك وانستغرام يتفاعل معه المستخدمون.

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