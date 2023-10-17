تصفيات يورو 2024.. منتخب إنجلترا بتشكيل هجومي أمام إيطاليا

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إيطاليا، في المواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ويستضيف منتخب إنجلترا، اليوم الثلاثاء، نظيره الإيطالي على ملعب ويمبلي، في المباراة التي تنطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل ساوثجيت، المباراة بتشكيل هجومي حيث يبدأ بمهاجم بايرن ميونخ الألماني، هاري كين على رأس الهجوم، ويعاونه ماركوس راشفورد، فيل فودين، وجود بيلينجهام.

ويجلس على دكة البدلاء، ظهير أيمن فريق ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، بجانب زميله السابق جوردان هندرسون، وجناح مانشستر سيتي جاك جريليش.

تشكيل منتخب إنجلترا لمواجهة إيطاليا

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: كايل والكر – جون ستونز – هاري ماجواير – تريبيير

خط الوسط: كيلفين فيليبس – ديكلان رايس – بيلينجهام

خط الهجوم: ماركوس راشفورد – هاري كين – فيل فودين.

ويتصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024 برصيد 13 نقطة، فيما يأتي منتخب إيطاليا في المركز الثاني في وصافة الترتيب برصيد 10 نقاط، متساويًا مع منتخب أوكرانيا صاحب المركز الثالث.