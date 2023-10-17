ضبط المتهمين بفيديو لطفل يقود سيارة أجرة "تاكسى"

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعليق مدعوم بمقطع فيديو لطفل يقود سيارة أجرة "تاكسى" وإصطدامه ببعض المارة بمحافظة الفيوم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 اكتوبر الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الفيوم من (ربة منزل ، وآخر فنى تكييف) بتضررهما من قائد السيارة المشار إليها لقيامه بالإصطدام بالأولى وكريمة الشاكى الثانى وإحداث إصابتهما بكسور وجروح متفرقة.

على الفور تم ضبط (مالك السيارة ، ونجله "طالب " - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالفيوم) وبسؤال والد الطفل قرر بأنه ترك السيارة وبداخلها نجله وحال عودته فوجىء بقيامه بقيادتها والإصطدام بالمجنى عليهن على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه .. وتولت النيابة العامة التحقيق.