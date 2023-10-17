وكيل صحة المنوفية يتفقد قطعة أرض مخصصة لإقامة مستشفى بقويسنا

تفقد الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية اليوم ، قطعة لأرض تم تخصيصها لإقامة مستشفى مركزي بقويسنا بعد موافقة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، على قبول تبرع جمعية العروة الوثقى الخيرية بقطعة أرض ملك (الحاجة بهجة يوسف ) على مساحة (16 ألف و830 متر) لإقامة مستشفى مركزى بمدينة قويسنا للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية لأهالي المركز ، وذلك في إطار النهوض بالقطاع الصحى .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محافظ المنوفية بسرعة البدء فى إجراءات استصدار قرار التخصيص لقطعة الأرض لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة المستشفى عليها والتى من المقرر أن تضم مختلف التخصصات الطبية المتنوعة .

يأتي بناء المستشفى تأكيداً لأهمية دور المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة ، حيث أن تلك النماذج تعد مثالاً مشرفاً لأهالي وأبناء المحافظة ويحتذى به في خدمة وتنمية المجتمع، ويعد التعاون الدائم والوثيق مع مختلف المؤسسات والجمعيات الأهلية لبنة أساسية لتحسين والإرتقاء بمستوى الخدمات ، ولتنفيذ خطة المحافظة الطموحة لإقامة العديد من المشروعات الخدمية بقطاع الصحة بنطاق المراكز والمدن وذلك وفقاً لأهداف ومحاور التنمية المستدامة .