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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس شركة مياه المنوفية يتابع إجراءات حصر المعدات المستخدمة بالأزمات

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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تابع المهندس محمد نجيب صالح ، رئيس شركة  مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية اجراءات اعداد حصر شامل لمعدات الشركة المستخدمة بالأزمات بمقر الورش الفية الخاصة بالشركة للوقوف على مدى جاهزية وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة في هذا الشأن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى .

ووجه بضرورة إعداد خطة عمل لصيانة كافة المعدات لرفع كفاءتها بشكل منتظم وعرض موقف العناصر البشرية العاملة بتلك المعدات ورفع قدراتهم الفنية لإدارة العمل الميدانى بكفاءة عالية، وأهمية التعاون مع جميع الجهات بكل محافظة فى التعامل مع الأزمات.

وذكر، جاري التنسيق بين مديرى جميع الأفرع التابعة ومسئولي الورش الفنية بالشركة وإعداد بيان وحصر شامل ودقيق لكافة المعدات والآليات الهندسية المتواجدة ، التى يمكن الاستعانة بها فى التعامل مع الأزمات علي أن يتضمن البيان موقف كل معدة من حيث الكفاءة والصيانة.

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الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الشركة القابضة لمياه الشرب الصرف الصحى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الورش الفنية
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