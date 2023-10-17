بالفيديو.. خالد الجندي: الرئيس السيسي يقوم بدور عظيم لدعم الحق الفلسطيني

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعم الحق الفلسطيني، قائلا: "الرئيس السيسى يقوم بدور عظيم لدعم الحق الفلسطينى.. وقمة القاهرة للسلام فرصة للتهدئة".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الرئيس عبدالفتاح السيسى، دعا كل زعماء العالم لمؤتمر قمة القاهرة للسلام، والمقرر انعقادها يوم السبت القادم، ٢١ أكتوبر، عشان تبقى عارف مصر بتعمل إيه لفلسطين، والتحركات التي تبذلها الدولة المصرية، عشان محدش يزايد علينا ".

واستكمل: "التحركات المصرية ليس لها مثيل فى العالم، ورفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتهجير أهل غزة فى سيناء يعتبر إنقاذ للقضية الفلسطينية، والقدس الشريف".



