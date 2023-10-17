جامعة الفيوم تشارك بقافلة طبية بقرية ابجيج ضمن المبادرة 100 يوم صحة

نظمت الادارة العامة لخدمة المجتمع بجامعة الفيوم، قافلة طبية بالتعاون مع مديرية الصحة بالفيوم وذلك ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وذلك اليوم الثلاثاء، بقرية ابجيج مركزالفيوم، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة واشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن مشاركة جامعة الفيوم في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتى تم مد العمل بها حتى منتصف يناير 2024 تأتي انطلاقا من دور الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة والتوعية اللازمة تجاه القضايا المجتمعية .

واضاف أن اليوم شهد انطلاق قافلة طبي بقرية ابجيج مركز الفيوم، حيث شارك فيها أطباء من الادارة الطبية بالجامعة وذلك في تخصصات النسا والتوليد، كما شاركت كلية الخدمة الإجتماعية بقافلة توعية عن قضايا المراة وتنظيم الأسرة ومخاطر الزيادة السكانية علي المجتمع

واكد أن جامعة الفيوم مستمرة في تنظيم القوافل الطبية والتمريضية والتوعوية خلال مدة المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وذلك حتي 14 يناير 2024 .

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