ads
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم تشارك بقافلة طبية بقرية ابجيج ضمن المبادرة 100 يوم صحة

جانب من القافلة
جانب من القافلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت الادارة العامة لخدمة المجتمع بجامعة الفيوم، قافلة طبية بالتعاون مع مديرية الصحة بالفيوم وذلك  ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وذلك اليوم الثلاثاء، بقرية ابجيج مركزالفيوم، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة واشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع  وتنمية البيئة والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة  المجتمع وتنمية البيئة بأن مشاركة جامعة الفيوم في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتى تم مد العمل بها حتى منتصف يناير 2024 تأتي انطلاقا من دور الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة والتوعية اللازمة تجاه القضايا المجتمعية .

واضاف أن اليوم شهد انطلاق قافلة طبي  بقرية ابجيج  مركز الفيوم، حيث شارك فيها أطباء من الادارة الطبية بالجامعة وذلك في تخصصات النسا والتوليد، كما شاركت كلية الخدمة الإجتماعية بقافلة توعية عن قضايا المراة وتنظيم الأسرة ومخاطر الزيادة السكانية علي المجتمع
واكد أن جامعة الفيوم مستمرة في تنظيم القوافل الطبية والتمريضية والتوعوية خلال مدة المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وذلك حتي 14 يناير 2024 .

inbound2683795513497761672
inbound2683795513497761672
inbound1796225327625262931
inbound1796225327625262931
inbound2397644314216925118
inbound2397644314216925118
inbound8705609723011805043
inbound8705609723011805043
ads
جامعة الفيوم قافلة طبية بقرية ابجيج المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة الفيوم قرية أبجيج بمركز الفيوم
ads