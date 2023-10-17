مزارع يقتل زوجته بفأس بسبب خلافات عائلية بالقليوبية

شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية واقعة قتل بشعة، حيث انهال مزارع بالضرب بـ "فأس" على زوجته حتى سقطت قتيلة بسبب خلافات عائلية، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أحمد عبد الجليل رئيس مباحث مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بمصرع ربة منزل تدعى "سماح. م".

وبالفحص والتحري تبين أن زوجها ويعمل مزارع وراء ارتكاب الواقعة، حيث تعدى عليها بالضرب عليها بفأس أودى بحياتها.