ads
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المقاولون 2010 يفوز بخماسية على النصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فريق ناشئين المقاولون العرب مواليد 2010 الفوز الثاني على التوالي  بخماسية مقابل هدفان على حساب فريق نادي النصر.

أحرز مازن خالد ثلاثة اهداف وعمار سيد ومحمد فهمي هدف لكل منهما ، في إطار فاعليات بطولة دوري منطقة القاهرة للموسم الرياضي 2023 /2024.

وحرص  يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين على حضور المباراة وهنأ الفريق علي أدائه المتميز وتحقيق الفوز وتمنى لهم دوام التوفيق في المباريات القادمة.

ويقود الفريق حسن السيد مدير فني ويعاونه رامي سعيد مدرب و سعيد حسين مدرب حراس و أحمد ناصر أخصائي إصابات الملاعب و هاني عدلي إداري الفريق

ads
المقاولون فريق ناشئين المقاولو فريق ناشئين المقاولون العرب مواليد 2010 يسرى عبدالغني
ads