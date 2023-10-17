جامعة الفيوم تقيم حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الألسن

شهِدت الدكتور نجلاء سعد، القائم بأعمال عميد كلية الالسن، بجامعة الفيوم، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامي للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبحضور الدكتور امل إبراهيم، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الرحمن، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والإداريين والطلاب وذلك اليوم الثلاثاء، بالكلية.

وجهت الدكتور نجلاء سعد التحية والتقدير لإدارة كلية الألسن السابقة مشيدة بما بذلوه من مجهودات لرفعة شأن الكلية والارتقاء بها.

وأكدت أن الكلية توفر كافة اوجه الدعم لأبنائها من الطلاب لإتاحة الفرصة لهم لتحقيق مستوى متميز أخلاقيًّا ودراسيًّا وعلميًّا وثقافيًّا، وخاصة مع تمتع الكلية بوجود أعضاء هيئة تدريس على مستوى عال من الكفاءة والإخلاص.

كما أشارت الدكتور أمل إبراهيم إلى أن طلاب كلية الألسن من الطلاب المتميزين أكاديميًّا، وأيضًا في الأنشطة الرياضية التي استطاعوا من خلالها تحقيق مراكز مرموقة بالمسابقات المختلفة، وذلك على مستوى جامعة الفيوم والجامعات الأخرى.

ووجهت الطلاب إلى ضرورة الحرص على المشاركة في الأنشطة الطلابية التي لا تمثل عائقًا أبدا أمام التفوق الدراسي، بل إنها تساعد على تحقيقه، كما لها أهمية كبيرة في بناء شخصية الطالب وتطوير ذاته.

يذكر أن حفل الاستقبال قد تضمن تكريم الطلاب المتفوقين دراسيُّا بالاقسام المختلفة بالكلية، وكذلك تكريم الطلاب المتميزين المشاركين بالأنشطة الطلابية، بالإضافة إلى تقديم فقرات فنية وتمثيلية شملت الشعر والغناء الفردي والجماعي والتي قدمت باللغات الإنجليزية والأسبانية والإيطالية والصينية والفرنسية، وقام بأدائها طلاب أقسام اللغات بالكلية.

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