قمة رباعية بعمان غدًا بمشاركة زعماء مصر والأردن والولايات المتحدة وفلسطين

أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم الثلاثاء أن قمة رباعية ستعقد غدًا الأربعاء في العاصمة الأردنية عمان؛ بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس ؛ لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.

وذكر الديوان في بيان له اليوم أن العاهل الأردني سيعقد لقاءات منفصلة مع الرئيس السيسي ونظيريه الأمريكي والفلسطيني، حيث ستتركز المباحثات على سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

وأضاف الديوان الملكي أن العاهل الأردني سيستضيف أيضا قمة ثلاثية بمشاركة الرئيسين عبدالفتاح السيسي ومحمود عباس.