"فرقة ولاد الأرض ودورها في المقاومة" ضمن أنشطة قصور الثقافة بالسويس

نظم فرع ثقافة السويس مجموعة من اللقاءات والمحاضرات التثقيفية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ خلال شهر أكتوبر الحالي.

وشهدت مدرسة التمريض لقاء بعنوان "فرقة ولاد الأرض ودورها في المقاومة"، تحدث خلاله الأديب والشاعر أحمد أبو سمرة، عن دور الفرقة التي انطلقت من مدينة السويس، مشيرا إلي أنها لم تكن مجرد فرقة موسيقية بقدر ما كانت حالة مقاومة ضد الاحتلال،

وأكد خلال حديثه أن الفرقة كانت بمثابة الصوت الذي يحث الناس على الصمود خلال حرب الاستنزاف، وقدمت الكثير من الأغاني الوطنية، وتحدث عن كابتن غزالي مؤسس الفرقة وعن نجاحها في جمع عدد كبير من شعراء مصر وفنانيها ورموزها الوطنية ومنهم عبد الرحمن الأبنودي، وشعراء السويس عطية عليان وكامل عيد، وكيف بثت الفرقة روح المقاومة والأمل في مواجهة العدو.

جاء اللقاء بالتعاون بين إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، ونفذ في إطار احتفالات قصور الثقافة باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وفي سياق برامج الفرع برئاسة عبد المنعم حلاوة، شهدت مدرسة طارق بن زياد الإعدادية للبنين محاضرة بعنوان "مخاطر الذكاء الاصطناعي" تحدثت خلالها د.حنان الأمير، عن سلبيات عن الذكاء الاصطناعي، على الرغم من إنجازه الكثير من المهام بشكل فعال، ومنها تقليل العمالة، قتل الإبداع لدى العنصر البشري، ارتفاع تكلفة التنفيذ، وانعدام الخصوصية الشخصية.

واحتفالا باليوم العالمي للمرأة الريفية، عقد لقاء بمدرسة سعيد البشتلي الابتدائية بعنوان "أهم المشكلات الصحية التي تواجه المرأة الريفية" تحدث خلاله سيد صابر، عن الوعي الغذائي لدى الأسرة الريفية، والأمراض المنتشرة في المناطق الريفية وأهم طرق الوقاية منها.

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