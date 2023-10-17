تحليق طائرات حربية مقاتلة في سماء بني سويف ضمن الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

شهدت محافظة بني سويف ، صباح اليوم، أولى فقرات الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة ، حيث قامت طائرات حربية مقاتلة بالتحليق في سماء المحافظة بمحيط منطقة الكورنيش ، وتنفيذ عرض جوى أداه نسور الجو من الطيارين، مشاركة من القوات المسلحة لأهالي المحافظة احتفالهم بذكرى معركة العبور العظيم الذي حققته قواتنا المسلحة في عام 1973

هذا ، ومن المقرر أن تستكمل فعاليات الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية ، مساء اليوم، من خلال إقامة احتفالية كبرى بالممشى السياحي لكورنيش النيل ، تتضمن :عروض مائية مميزة بلعبة الفلاي بورد الطائر داخل النيل ، عروض الصوت والضوء الليزر والهولوجرام ، عروض عسكرية لطلاب المدارس العسكرية، فقرات فنية متنوعة ، مع إطلاق بالونات تحمل أعلام مصر، هدايا متنوعة للحضور ألعاب نارية وفقرات غنائية ..،بجانب تكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

وتشهد الاحتفالية حضور : المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، واللواء مهندس أحمد زكي عابدين ابن بني سويف أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة "محافظ بني سويف ووزير التنمية المحلية الأسبق"،بجانب حضور قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية ورؤساء الجامعات والأحزاب والنقابات والمجالس القومية المتخصصة