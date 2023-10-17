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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسئول أوزبكي: مصر من أهم اللاعبين في صناعة السياحة

السياحة في مصر
السياحة في مصر
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أكد فاروز دويوف رئيس إدارة العلاقات الدولية في لجنة السياحة التابعة لوزارة حماية البيئة وتغير المناخ الأوزبكية، أن مصر تعد واحدة من أهم اللاعبين في صناعة السياحة في العالم وتمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال خاصة السياحة الثقافية والآثار والسياحة الشاطئية والترفيهية، معربا عن تطلع بلاده للتعرف على أفضل الممارسات لمصر في مجال السياحة.

وقال المسئول الأوزبكي، في تصريحات لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن مصر تعد أحد أهم المقاصد السياحية للسائحين الأوزبك، مشيرا إلى تشجيع وكالات السفر الأوزبكية لتنظيم برامج سياحية وشركات الطيران لزيادة رحلات الطيران بين المناطق السياحية في مصر وأوزبكستان.

 

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مصر صناعة السياحة
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