صلاح حليمة: ممارسات إسرائيل في غزة انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة “القاهرة للسلام 2023” هي مبادرة من جانب مصر جاءت في إطار اجتماع الرئيس السيسي مع مجلس الأمن القومي لمعالجة تطورات الأوضاع في غزة، متابعًا أن هناك رؤية وخريطة طريق للتوصل إلى حلول جذرية تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في حل الدولتين.

وأضاف “حليمة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن ممارسات إسرائيل في غزة تعد انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن مصر تسعى إلى إطلاق قمة سلام حقيقية عبر مؤتمر إقليمي دولي يتناول التطورات ويعمل على إيجاد حل سريع للقضية الفلسطينية.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن هذه المبادرة لاقت ترحيبًا كبيرًا على المستوى الدولي سواء فرنسا أو أمريكا أو روسيا، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر يشمل القضية الفلسطينة بشكل كامل وجامع بحضور كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بتحقيق الأمن والاستقرار.