هطول أمطار خفيفة على مدينة الإسكندرية وسط توقعات بشدتها خلال ساعات.. صور

شهدت مدينة الإسكندرية منذ قليل تساقط للأمطار الخفيفة في بعض مناطق متفرقة، حيث يسود اليوم الثلاثاء طقس غائم على سواحلها مع تكاثر للسحب المنخفضة التي شهدتها أحياء الإسكندرية منذ الصباح، بحسب ما جاء من هيئة الأرصاد الجوية.

وقد أعلنت شركة الصرف الصحي في بيان لها، وجود تكاثر للسحب المنخفضة التي تتجه إلى شمال المحافظة، ومن المتوقع خلال الساعات القادمة، أن تصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة إلى متوسطة، حيث يتم متابعة الارصاد والاستعداد الدائم لتساقط الأمطار داخل المحافظة.

وشهدت بعض أحياء مدينة الاسكندرية منذ ساعات الصباح الأولى تساقط الأمطار الخفيفة على فترات متباعدة، مع توقعات باستمرار تساقط الأمطار بنسبة 30%، وسرعة رياح تصل إلى 10 كم/ ساعة، واستقرار في درجات الحرارة منذ أمس حيث سجلت درجة الحرارة 24 درجة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات طقس اليوم الثلاثاء، يسود طقس مائل للحرارة نهارا ومعتدل على السواحل الشمالية ليلًا، وحذرت المواطنين خلال البيان من تكوين الشبورة المائية على بعض الطرق السريعة الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مع الاستمرار في فرص سقوط الأمطار قائمة حيث أنه من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأكدت الأرصاد الجوية، استمرار متابعينا لرصد نشاط السحب حيث تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.