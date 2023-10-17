منسق الشئون الإنسانية في أفغانستان: نسابق الزمن لمساعدة المتضررين من الزلازل

قال القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان دانييل بيتر إندريس، إن منظمات الإغاثة في سباق مع الزمن لتقديم المساعدة للمتضررين الأفغان من الزلازل قبل بداية فصل الشتاء، بعد أن ضربها ثالث زلزال منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن الزلازل الثلاثة تسببت في مصرع حوالي 1،500 شخص، وأصيب على إثرها 2000 آخرون، وقد ضربت هذه الزلازل المجتمعات الأكثر ضعفا في أفغانستان، والتي تتصارع بالفعل مع عقود من الصراعات والتخلف الانمائي.

وأوضح إندريس، أن هذه المجتمعات المتضررة لا تتمتع بقدر كبير من القدرة على التكيف مع الصدمات المتعددة والمتزامنة، وخاصة مع قدوم فصل الشتاء القارس، ومحدودية الموارد الغذائية لدى الأسر.. مشيرا إلى انخفاض درجات الحرارة ليلا بشكل كبير، وإلى أن العديد ممن تضررت منازلهم ينامون في الخارج خوفا من انهيار منازلهم بالكامل.

وذكر المسؤول الأممي أن المجتمعات المحلية ومنظمات الإغاثة تساعد المحتاجين من خلال توفير مواد الإغاثة الغذائية وغير الغذائية، بما في ذلك الخيام والبطانيات ومستلزمات التدفئة، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة.

وبيَّن أن "المجتمع الإنساني في أفغانستان وضع خطة استجابة أولية للتعافي، مع التركيز على 114 ألف شخص تدمرت منازلهم أو لحقت بها أضرار بالغة، ويمكن مراجعة الخطة حسب الضرورة"، لافتا إلى أن الخطة الأولية ستكون ضمن خطة الاستجابة لأفغانستان لعام 2023، والتي تعاني في حد ذاتها من نقص حاد في التمويل.

بدوره، قال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان فيليب كروبف، إن الزلازل القوية زادت من الصعوبات الكبيرة التي يواجها الأفغان، مشددا على أن هذه الزلازل تأتي على خلفية ما يقرب من 40 عاما من الصراع المتواصل تقريبا، ومستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، وخمس سنوات من الجفاف أو الظروف الشبيهة بالجفاف، والانكماش الاقتصادي المستمر منذ عامين والذي دمر سبل العيش والوظائف.