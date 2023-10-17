جامعة حلوان تكرم مدير عام الإدارة الهندسية لبلوغه سن المعاش

احتفت جامعة حلوان، بتكريم الدكتور أحمد عبد المقصود مدير عام الإدارة الهندسية، لبلوغه سن المعاش، وذلك بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

حضر الحفل الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس الجامعة، الأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة، الاستاذ هشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم، الامناء المساعدين، ولفيف من مديري العموم والعاملين بجامعة حلوان.

وهنأ رئيس جامعة حلوان الدكتور أحمد عبد المقصود بوصوله لسن المعاش وبدء حياة جديدة هادئة، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح والسداد، معربا عن امتنانه لجهوده واخلاصه في العمل خلال فترته، مؤكدًا أن الجامعة ستستمر في الاستفادة من خبراته في مركز الصيانة.

وأكد رئيس الجامعة، قدرة الجامعة على تلبية احتياجاتها بفضل الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها، موضحا: ان هناك تطور ملحوظ في الجامعة من خلال توفير برنامج التأمين الصحي، مشير الى أن جامعة حلوان تعامل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين على أنهم جزء أساسي من هذا المنظومة التعليمية.

وأوضح الدكتور " قنديل" فى كلمته أن الجامعة السنة الماضية استطاعت تسديد جزء كبير من مديونياتها وعملت على زيادة المكافآت للعاملين وحث السادة الحضور على بذل العمل بجهد لأن الجامعة بها امكانيات واهم هذه الامكانيات هو العنصر البشري المتواجد فيها.

وحث فريق الصيانة أنه لابد من تشغيل كل ورش الصيانة بالجامعة وإعادة تدويرها والحفاظ على ممتلكات الجامعة، مستكملا كلمته على حرص الجامعة لاعادة تشغيل الجمعية الاستهلاكية مرة اخرى لتكون منفذ للعاملين بالجامعة، كما نسعى لتشغيل كل مطاعم الجامعة.

كما أبدى الحضور سعادتهم بما قدمه الدكتور احمد عبد المقصود من جهود أثناء فترة خدمته الوظيفية، وقدم سيادته الشكر لكل الحضور مبدياً سعادته بعمله بالجامعة، واكتساب الخبرات العديدة.

