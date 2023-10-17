باكستان تعلن إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية عن إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وقررت حكومة باكستان إرسال مساعدات الإغاثة الإنسانية على الفور إلى غزة للتخفيف من معاناة الإخوة والأخوات الفلسطينيين وتقوم الحكومة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وبعثتي الحكومة المصرية وباكستان في الخارج لوضع اللمسات الأخيرة على طرق التسليم.

جاء ذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي العشوائي والحصار المفروض على قطاع غزة، حيث أصبح سكان غزة المكتظ بالسكان المضطهدون بالفعل في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية وفي ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة.