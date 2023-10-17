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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البحرين وألمانيا تبحثان الوضع في قطاع غزة وانعكاساته على الاستقرار الإقليمي

الدكتور عبداللطيف
الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني
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بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بمقر الوزارة، مع سفير ألمانيا لدى البحرين كليمنس أوجستينوس هاتش، تطورات الوضع في قطاع غزة، والتصعيد الإسرائيلي المستمر، وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي.

واستعرض الجانبان وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية المساعي الإقليمية والدولية الرامية لوقف الحرب في قطاع غزة، وتوفير الحماية للسكان المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

كما تطرق الجانبان إلى علاقات الصداقة والتعاون المتميزة، التي تجمع بين البحرين وألمانيا، وما تشهده من نمو وتطور على جميع الأصعدة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات؛ بما يلبي المصالح والأهداف المشتركة.

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البحرين ألمانيا قطاع غزة الاستقرار الإقليمي
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