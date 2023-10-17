شخص يقتل "حماه" بسبب خلافات أسرية بالغربية

شهدت قرية شبراطو التابعة لمركز بسيون جريمة قتل بشعة حينما أقدم زوج على قتل والد زوجته "حماه" بسبب الخلافات الأسرية وذلك أثناء جلسة للصلح بين المتهم وزوجته ورفض والدها عودته إليه.

وكان مدير أمن الغربية قد تلقى إخطاراً من مستشفى بسيون المركزي بوصول المواطن محمد الحداد 50 سنة من قرية شبراطو مركز بسيون، جثة هامدة إثر إصابته بطعنات نافذة بالرقبة والصدر.

وعلى الفور انتقل العميد أحمد الخولى مأمور مركز بسيون، والرائد أحمد عوض رئيس المباحث، والنقيب كريم نافع معاون المباحث لمكان الواقعة للمعاينة و كشفت التحريات أن زوج ابنة القتيل والذي يعيش بقرية الشين مركز قطور وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية وتم ضبطه .

حرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة العامة للتحقيق وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بسيون المركزى تحت تصرف النيابة التي طلبت عرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.