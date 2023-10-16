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الإثنين 16 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

"منظمة التحرير" تؤكد رفضها تهجير الشعب الفلسطيني قسريًا خارج وطنه

أمين سر اللجنة التنفيذية
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسن الشيخ
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أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الإثنين، موقف القيادة الفلسطينية الرافض للتهجير القسري للمواطنين خارج وطنهم، وضرورة حماية المدنيين في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماعه في رام الله مع المُنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند؛ لبحث سبل التهدئة والإنهاء الفوري للعدوان الإسرائيلي.

كما أكد الجانبان، خلال اللقاء، ضرورة توفير المساعدات الإنسانية للقطاع من خلال فتح ممرات آمنة لإدخال المواد الطبية والأدوية، وكذلك الغذائية، وإعادة المياه والكهرباء.

وطالب حسين الشيخ، الأمم المتحدة بالتدخل الفوري وحشد المجتمع الدولي، وعدم اتخاذ موقف الإدانة فقط، مشددا على ضرورة فتح الأفق السياسي، ما يضمن الأمن والهدوء والاستقرار في المنطقة.

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حسين الشيخ منظمة التحرير الفلسطينية قطاع غزة
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