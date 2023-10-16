الزمالك يختتم استعداداته للقاء الشمس بدوري اليد

اختتم فريق كرة اليد بالزمالك، اليوم الإثنين،تدريباته استعدادا للقاء الشمس بالجولة العاشرة لمسابقة دوري المحترفين لكرة اليد، في اللقاء المقرر له غدا الثلاثاء.

يذكر أن الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك قد فاز على حساب فريق العبور بنتيجة 45-19، علي صالة محمد حسن حلمي، في إطار الجولة التاسعة من بطولة دوري المحترفين للموسم الحالي.

ويقود يد الزمالك: أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.