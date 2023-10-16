برلماني: قطاع الصناعة على رأس الأولويات للقيادة السياسية

أكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة داخل الدولة المصرية، موضحًا أنها تمثل نقلة حضارية كبيرة.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الرئيس السيسي، بقطاع الصناعة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية أوضحت مدى الأهمية القصوى التي توليها الحكومة للقطاع.

وأشار نصار، إلى أن اللجنة ركزت على عدد من العقبات التي تواجه القطاع، والبدء في دراستها والشروع فيها لجذب مزيد أكثر من الاستثمارات للدولة المصرية، مبينا أن الدولة تساند وتدعم القطاع بقوة لإحداث التنمية الشاملة لما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة في خطة ورؤية الدولة المصرية.

وتابع عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن وزير الصناعة يولي أيضا أهمية كبيرة بالمستثمر المحلي أو الأجنبي، مشددا على أن الرخصة الذهبية التي أتاحتها الحكومة لها مفعول السحر في تطوير القطاع وفتح آفاق كبيرة لجذب الاستثمارات.

ونوه بأن الفترات الماضية شهدت أيضا اهتماما بدعم الصادرات المصرية والعمل على الارتقاء بها، مؤكدا أنه يتم العمل على الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

