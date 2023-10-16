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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمن القاهرة ينقذ طفلة من سيدة تعانى اضطرابا نفسيا بالتجمع الخامس

السيدة
السيدة
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قامت أجهزة الأمن بالقاهرة باصطحاب سيدة مضطربة نفسيا وبصحبتها طفلة الى قسم شرطة التجمع الخامس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

ويفحص رجال المباحث الواقعة للتأكد من هوية الطفلة وكون السيدة والدتها أم لا.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة رصدت منشور متداول على "فيس بوك "  يرصد تواجد طفلة صغيرة مع سيدة تعانى من اضطراب نفسى أمام الجامعة الأمريكية وترفض مساعدة الأهالى لها.

وجاء فى المنشور "  هذه الطفله بتقول ان اسمها رحيل و موجوده مع سيدة واضح انها تعاني من إضطراب نفسي شديد في  التجمع_الخامس  أمام الجامعه الأمريكيه ...

وأضاف المنشور " الطفله واضح انها مش متواجده في الشارع من فتره طويله لان شعرها و رجليها مازالت نضيفه الي حد كبير ... السيده عنيفه و بترفض اي مساعدات و محتاجه رعاية سريعه و تدخل سريع للحفاظ علي حياة الطفله.
قامت وزارة الداخلية بإرسال قوة أمنية لمساعدة الطفلة، فور نشرنا لطلب الاستغاثة ... وتم نقل الطفلة والسيدة لمقر الشرطة بالتجمع الخامس، تمهيدا لإتخاذ الإجراءات الإدارية المتبعة للحفاظ على سلامة الطفلة والسيدة ... كل الشكر والتقدير لسرعة التحرك.

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السيدة الجامعة الامريكية طفلة وزارة الداخلية
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