انطلاق مباراة منتخب مصر والجزائر الودية

انطلقت صافرة البداية لمباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الجزائر الودية، التي تقام في الامارات ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة فى تصفيات كأس العالم وبطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

وبدأ فيتوريا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

وحذر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، لاعبي الفراعنة خاصة مجموعة الدفاع من الهجوم المعاكس للمنتخب الجزائري .