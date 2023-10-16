أسامة فيصل يقود هجوم الفراعنة أمام أوزبكستان

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، تشكيل الفراعنة الشباب الذى يخوض به مباراة أوزبكستان الودية فى طشقند، فى ظل استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:

"حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر فايد وأحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد حمدى.

خط الوسط: محمد شحاته وأحمد فوزي واحمد عطاف ومحمود صابر.

خط الهجوم: علي زعزع وأسامة فيصل".

تحدث البرازيلى روجيرو ميكالى مع لاعبيه حول ضرورة التركيز فى المباراة الودية، مؤكدا أن مستتوى منتخب أوزبكستان يختلف عن مستوى نظيره الأردنى.