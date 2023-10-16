جودة عين شمس تقيم برنامج ليسانس اللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب

استقبلت اليوم كلية الآداب جامعة عين شمس وفد من الدعم الفنى بمركز الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس لتقييم أداء برنامج اللغة الإنجليزية وآدابها فى الكلية.

بدأت الزيارة بلقاء بروتوكولي بمكتب حنان كامل عميدة الكلية و طاهر الهادى أستاذ اللغة الانجليزية بكلية التربية جامعة قناه السويس حيث تحدث موضحاً مهمة الدعم الفني وأهدافه، واستعرض سريعاً جدول الزيارة ، الذى تضمن تفقد الغرفة القاعدية والوثائق والأدلة والشواهد الموجودة بها، كما تضمن أيضا تفقد بعض الوحدات الداعمة للبرنامج وحضور بعض المحاضرات ، وإقامة مقابلات مع أعضاء هيئة التدريس ، الهيئة المعاونة ، الطلاب، الخريجين، وأصحاب العمل.

وشملت الزيارة جولة في الفصول الدراسية وقاعات المحاضرات والمكتبة العامة ومكتبة القسم ووحدة القياس والتقويم،ومعمل بنوك الأسئلة،ومعمل اللغات للتعرف على الموارد المتاحة وتقييم جودتها.

وفي نهاية الزيارة اجتمع طاهر الهادى مع منسق البرنامج ومنسقي المعايير ومديرة وحدة الجودة، وأعطى تغذية راجعة شفوية عن الزيارة مقدرا للجهد المبذول في إعداد الدراسة الذاتية والوثائق المطلوبة الخاصة بمعايير الاعتماد البرامجي (11 معيار).