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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بمتابعة سير العمل بمبادرة تخفيض أسعار السلع

جانب من توافد المواطنين
جانب من توافد المواطنين على منافذ بيع السلع الغذائية
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل بمنافذ البيع المتنقلة ( سيارات نصف نقل محملة بالسلع ) بمراكز ومدن المحافظة، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية ، والتي يتم تنفيذها في إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين. 

وتتواصل اليوم فاعليات  المبادرة بمدينة ناصر،من خلال  تواجد  تلك المنافذ "سيارات محملة  بسلع غذائية" ، تشمل(سكر، زيت ، جبن ، مكرونة، أرز ، سمن وغيرها من السلع الغذائية )،بأسعار تقل بنسبة   25%  مقارنة بمثيلاتها بالأسواق، وذلك وسط إقبال من المواطنين وترحيب بتلك المبادرة  التي تستهدف تخفيف العبء والتيسير عليهم في  الحصول على السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة ،  وذلك تحت إشراف وحضور المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين ، ورئيس مركز ومدينة ناصر علي يوسف.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى تكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم، باستمرار المتابعة الميدانية للحملة وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتوجيه منافذ البيع المتنقلة ووصلها لكافة مراكز ومدن المحافظة، لضمان توفير تلك السلع إلى المواطنين بأسعار مخفضة، مع التصدي لجشع بعض  التجار، ومحاربة الغلاء والاحتكار والغش التجاري.

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