العراق يوقف مسئول التواصل والبريد لداعش.. والمتهم يرشد عن مخبأ كبير لفلول التنظيم

نجح جهاز الأمن الوطني العراقي في إلقاء القبض على أحد أخطر العناصر الإرهابية، بمحافظة صلاح الدين، وكنيته "أبو طارق"، شغل منصب مسئول التواصل والبريد، ضمن هيكل تنظيم داعش الإرهابي، والذي أدلى باعترافات أرشدت إلى الوصول إلى وكر يختبئ به 8 من عناصر التنظيم الإرهابي، حيث استهدف سلاح الجو العراقي وكرهم بغارة، في إطار خطة الدولة في ملاحقة العناصر الهاربة من التنظيم في مختلف مناطق البلاد.

ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، فقد تمكنت خلية مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الوطني بعد عملية رصد وتتبع دقيق من إلقاء القبض على أحد أخطر الإرهابيين المنتمين في صفوف عصابات داعش الإرهابي ضمن ما يسمى ولاية صلاح الدين المكنى (أبو طارق)، والذي يشغل منصب مسؤول التواصل وإرسال البريد عبر استخدامه عدة برامج في التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان، أن المتهم اعترف خلال التحقيقات بالانتماء لعصابات داعش وارتباطه المباشر بما يسمى المسؤول الإقتصادي وآمر قاطع جبال حمرين الإرهابي المكنى (منتصر السامرائي)، فضلاً عن قيامه بعمليات النقل والدعم اللوجستي للعصابات الإرهابية.

وقال البيان، إن الإرهابي المتهم (أبو طارق) ينتمي إلى عائلة تكفيرية وجميع أشقائه ينتمون للعصابات الإرهابية، وقد قُتل غالبيتهم على يد القوات الأمنية أثناء عمليات تحرير المناطق المغتصبة. وعلى إثر الإعترافات الأولية للمتهم والمعلومات التي أدلى بها جرى تنفيذ ضربة جوية على إحد أوكار العصابات الإرهابية في "جزيرة الحيث" ضمن قاطع محافظة صلاح الدين والتي كان يتواجد فيها (٨) عناصر من عصابات داعش، وقد أدت إلى قتل عددٍ منهم.

جاءت عملية إلقاء القبض على المتهم المذكور وفق أحكام المادة (٤) إرهاب بعد جهود استخبارية وفنية متميزة أفضت إلى القبض عليه في منطقة "تل كصيبة" بمحافظة صلاح الدين.

واحتتم البيان أنه جرى تدوين أقواله أصولياً واحالته إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفقاً للقانون.