"تعليم الفيوم" تحصد مركز ثالث جمهورية في مسابقة الأخصائي المثالي

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية - الإدارة العامة للمكتبات، مسابقة الاخصائي المثالي مكتبات المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2023/2022م.

وشاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام المكتبات) في المسابقة، وحققت مركز متقدم على مستوى الجمهورية.

وفاز أسامة عماد فاروق، مدرسة سمارت Smart للغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، في مسابقة الأخصائي المثالي مكتبات - مرحلة ابتدائية.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للأستاذ أسامة، وقدمت رسالة شكر وتقدير هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، وسوزان شيلابي، موجة عام المكتبات، وآمال حسني موجة أول المكتبات بإدارة شرق الفيوم التعليمية، وإدارة مدرسة سمارت الخاصة للغات، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، وتحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية فى المسابقة.