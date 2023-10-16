ads
الإثنين 16 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

قطاع الفنون التشكيلية يعلن انطلاق مسابقة "حلوة يا بلدي".. اعرف الشروط

مسابقة حلوة يابلدى
مسابقة حلوة يابلدى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلن الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، عن انطلاق مسابقة (حلوة يا بلدي) التي تقام بمتحف الأمير وحيد سليم، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وجاءت شروط الاشتراك بالمسابقة كالتالى:

- ألا يزيد السن عن 20 سنة.

- مقاسات العمل الفني لا تقل عن 20 × 30 سم.

- الخامات المستخدمة متروكة لحرية المتقدمين.

- يمكن إرسال أعمال التصوير الفوتوغرافي على الرابط المرفق.

- آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة يوم 12 نوفمبر 2023 بمقر المتحف.

- يتم إعلان نتيجة المسابقة وإقامة معرض لكل الأعمال المشاركة يوم 28 نوفمبر 2023 الساعة الـ 11 صباحًا.

يذكر ان قطاع الفنون التشكيلية كان قد نظم ورش رسم وتلوين بمتحف محمد ناجي للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر تستهدف الفئة العمرية من سن 8 إلى 16 سنة يومي 19، 26 أكتوبر.

391746778_861850845307644_7529067291232548176_n
391746778_861850845307644_7529067291232548176_n
391744005_861850835307645_7722592638376086856_n
391744005_861850835307645_7722592638376086856_n
ads
مسابقة حلوة يابلدى الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية وزيرة الثقافة اخبار الثقافة
ads