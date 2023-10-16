قطاع الفنون التشكيلية يعلن انطلاق مسابقة "حلوة يا بلدي".. اعرف الشروط

أعلن الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، عن انطلاق مسابقة (حلوة يا بلدي) التي تقام بمتحف الأمير وحيد سليم، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وجاءت شروط الاشتراك بالمسابقة كالتالى:

- ألا يزيد السن عن 20 سنة.

- مقاسات العمل الفني لا تقل عن 20 × 30 سم.

- الخامات المستخدمة متروكة لحرية المتقدمين.

- يمكن إرسال أعمال التصوير الفوتوغرافي على الرابط المرفق.

- آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة يوم 12 نوفمبر 2023 بمقر المتحف.

- يتم إعلان نتيجة المسابقة وإقامة معرض لكل الأعمال المشاركة يوم 28 نوفمبر 2023 الساعة الـ 11 صباحًا.

يذكر ان قطاع الفنون التشكيلية كان قد نظم ورش رسم وتلوين بمتحف محمد ناجي للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر تستهدف الفئة العمرية من سن 8 إلى 16 سنة يومي 19، 26 أكتوبر.

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