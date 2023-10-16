سعر الدولار اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، ليثبت سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري إلى 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التجاري الدولي

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.88 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.