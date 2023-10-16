بوتين يحذر من خطورة التلاعب بالأمن العالمي وعدم الالتزام بالمعاهدات الدولية

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة الالتزام بالمواثيق والتعهدات الدولية وضمان الأمن لدول العالم على حد سواء، محذرًا من خطورة التلاعب بالأمن العالمي، وعدم الالتزام بالوعود والمعاهدات والمواثيق الدولية، خاصة تلك التي تقدمها الدول العظمى، وذلك في حواره للتليفزيون المركزي الصيني.

وعلق "بوتين" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن وكالة سبوتنيك، على وعود الدول الغربية فيما يخص عدم توسيع حلف الناتو باتجاه الشرق، قائلًا: "لقد عبرنا عن قلقنا مرارًا، وقالوا لنا نعدكم بعدم التوسع ولم يلتزموا بأي وعد وهذا كل شيء".

ونوه بأن تصريحات السياسيين الأمريكيين في الوقت الحالي، وتفردها واستثنائيتها ليست مفاجئة، وهي من الموروث الاستعماري، مؤكدًا تساوي الجميع في نظر موسكو.

ورحب الرئيس الروسي، بمقترحات الصين بشأن تسوية الصراع الأوكراني، مؤكدًا أنها يمكن أن تكون جزءًا من اتفاقيات السلام في حال كانت أوكرانيا مستعدة للتفاوض مع روسيا.

وأوضح بوتين: "هذا هو حال العالم متعدد الأقطاب، وأن هذا ما تسعى روسيا إلى تحقيقه"، مؤكدًا أن الشراكة والتفاعل بين روسيا والصين على الساحة الدولية تستند إلى هذا المبدأ.