وكيل "تعليم مطروح" يحيل 18 من العاملين بديوان المديرية لعدم الانضباط

أجرى عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، جولة مفاجئة، بديوان عام المديرية، ولاحظ غياب 18 موظفا من العاملين بالأقسام الإدارية والإدارات النوعية عن العمل دون إذن مسبق وبدون سابق إنذار مما يؤثر علي مسار العمل.

قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إحالة العاملين المتغيبين عن العمل لجهات التحقيق لعدم الانضباط الإداري، موجها القيادات التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية بتفعيل شعار (معا لعودة الانضباط) داخل المؤسسات التربوية بكافة أرجاء المحافظة؛ لضمان تقديم الخدمة المتميزة للجمهور وبما يساهم بتحقيق عملية تعليمية يسودها الجدية والالتزام بمدارس مطروح.