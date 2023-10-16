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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة أعلى المحور المركزي في الجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 8 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى المحور المركزى فى الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى المحور المركزى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 8 أشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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