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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ5 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بأوسيم

ارشيفيه
ارشيفيه
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ5 أشخاص أصيبوا في حادث اصطدام توك توك مع دراجه ناريه، لسؤالهم عن ملابسات الحادث، كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.
كان مسؤول غرفة عمليات إدارة المرور تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بجوار مزلقان الكوم الأحمر.
انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين تصادم مركبة توك توك مع دراجة نارية ما أسفر عن سقوط 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى أوسيم المركزي للعلاج.

جنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة المركبات إلى طبيعتها وتحرر محضر بالواقعة

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إصابة ٥ أشخاص حادث اصطدام توك توك اوسيم
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