تعرف علي موعد والقنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والجزائر

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، مباراة ودية من العيار الثقيل، وذلك أمام نظيره الجزائري على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، في ختام معسكره التدريبي الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة 9 إلى 17 أكتوبر الجاري.



وتنشر «البوابة» موعد والقنوات الناقلة للفراعنة امام الجزائر اليوم.

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائري في السابعة مساء اليوم الإثنين وديًا على أرضية ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

وتذاع المباراة المرتقبة للفراعنة والجزائر عبر قنوات اون تايم سبورتس .

وشارك في تدريبات الفراعنة ٢٥ لاعبًا كل من تم اختيارهم للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، طارق حامد ومروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفى محمد، مروان حمدي.