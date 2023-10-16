"تحرير الشام الإرهابية" تهاجم مواقع في حلب بطائرات مسيرة

شنت هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقا)، الأحد، هجوما بطائرات مسيرة على مواقع تابعة للجيش السوري في مدينة حلب، قبل أن تتصدى لها الدفاعات الجوية، وفقا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتعد هذه الهجمات بطائرات مسيرة هى المرة الخامسة للهيئة الإرهابية على مواقع النظام السوري في مدينة حلب، وهو تصعيد تتبناه الهيئة بعد غارت عدة للنظام السوري على مناطق نفوذ التنظيم الإرهابي بعد اتهامه باستهداف الكلية الحربية بحمص، العملية التي أودت بحياة العشرات من الضباط والخريجين وذويهم من المدنيين.

وأشار المرصد، السبت الماضي، أن انفجارا دوى في مدينة حلب، ناجم عن طائرة مسيرة انتحارية استهدفت موقعا في منطقة نادي الضباط بحي الفرقان في حلب الجديدة. ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن الطائرة المسيرة انطلقت من مناطق نفوذ الهيئة في ريف حلب الغربي، وفشلت قوات النظام بإسقاطها عند وصولها لأجواء قرية باشمرا بريف عفرين ثم توجهت نحو نادي الضباط بحلب.

وفي 12 أكتوبر الجاري، سمع أصوات إطلاق مضادات دفاع جوي أرضية، في مدينة حلب، نتيجة التصدي لطائرات مسيرة يرجح أنها انطلقت من مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في منطقة “بوتين-أردوغان”، دون حدوث أضرار. وقبلها بيومين تصدت المضادات الأرضية التابعة للنظام في ضواحي حلب لهجوم طائرة مسيرة أطلقتها هيئة تحرير الشام، مما أدى إلى إسقاطها. كما أسقطت قوات النظام طائرة مسيرة كانت تحلق في أجواء السقيلبية بريف حماة.

وبحسب المرصد فإن هيئة تحرير الشام والفصائل تعمل على تطوير الطائرات المسيرة المستخدمة بعمليات الرصد والاستهداف المباشر بالقنابل أو تلك المفخخة منها.

يشار إلى أن النظام السوري صعد من قصفه لمناطق الهيئة الإرهابية على خلفية اتهام المجموعات المسلحة في إدلب بعملية استهداف الكلية الحربية بحمص في 5 أكتوبر الجاري، التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الضباط المتخرجين وذويهم المدنيين.