رئيس القومي للمسرح يهدي درعا تذكاريا وشهادة تقدير لأسرة الفنان الراحل محمود ياسين

نظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الراحل محمود ياسين؛ بحضور أسرته، وذلك مساء أمس الأحد، بالمسرح القومي.

بدأ الحفل الذي قدمته الإعلامية فرح علي، بعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مقطوعات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية "موتسارت، وبيتهوفن" قدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز؛ عمرو إمام، ومصطفى سعيد على آلة الكلارينت، ورنا نوفل، على آلة الفاجوت.

أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية وأهم المحطات الفنية للفنان الراحل محمود ياسين.

كما تحدثت الفنانة رانيا محمود ياسين قائلة: "والدي الراحل محمود ياسين كان أبا حنونا، ويهتم بكافة تفاصيل حياتي، وكان يعشق المسرح القومي وكأنه بيته الثاني".

وتابعت رانيا: هذه الذكرى الثالثة لوفاة أبي، ولكنها موجعة وكأن وفاة محمود ياسين بالأمس، خاصة أنه يكرم بالمسرح القومي الذي عندما أذهب إليه أشعر أن كافة أركان المسرح تقول لي "نحب محمود ياسين"، فعندما أدخل المسرح أتأثر جدا لأنه كان بيته وكان حلمه المسرح والمسرح القومي بالتحديد.

من جهته كشف السيناريست عمرو محمود ياسين في كلمته؛ عن الجوانب الإنسانية والفنية للراحل محمود ياسين قائلا: كان مخلصا في كل شيء، يعشق القراءة والشعر والإلقاء، وبدأ شغفه بالمسرح في المرحلة الإعدادية ببورسعيد، ويعد المسرح عنده كل شيء هو الفن بالنسبة له، كرة القدم كانت بمثابة هوايته المفضلة قبل الفن.

ومن ناحيته قال الفنان محمد رياض عن الفنان الراحل؛ إن محمود ياسين فنان مسرح من الطراز الأول، وفنان تليفزيون من الطراز الأول أيضا، تعلمت منه حبه الشديد لأسرته.

وقال الفنان القدير إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية: "شرفت بأنني كنت طالبا بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت الراحل محمود ياسين؛ في بداياتي الفنية، وعلى الرغم من أنني لم أعيش معه كثيرا إلا أنه كان يمتلك ميزة عظيمة وهي أنه يؤثر في كل من يعرفه تأثيرا كبيرا".

وتابع فهمي: أنه بعد عام تقريبا نشأت بيننا صداقة، وسألني إذا كنت معينا في أحد المسارح فجاوبته ب "لا"، فطلب مني أن أذهب للمسرح القومي، وأخوض تلك التجربة فقد يأتي يوما وأصبح مديرا للمسرح. وفي عام ٢٠٢٠م؛ عندما توليت إدارة المسرح القومي، وأنا أصعد على سلالم هذا المسرح تذكرت كلماته كم كان الفنان الكبير الراحل محمود ياسين عظيما إنسانيا وفنيا.

وفي الختام؛ أهدى الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية، درع تذكاري وشهادة تقدير لأسرة الفنان الراحل محمود ياسين.

يأتي الحفل تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.

