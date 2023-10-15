"القوى العاملة بالبرلمان": الحد الأدنى للأجور ارتفع من 2700 إلى 4 آلاف جنيه خلال عام ونصف

قال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه خلال زيارته لمحافظة بني سويف الحكومة ببعض البنود لمساعدة المجتمع المصري، وتعتبر الحزمة الاقتصادية التي وجهها الرئيس هي الحزمة الرابعة في خلال عام و6 أشهر.

وأضاف "عبدالفضيل"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الحزمة الرابعة تتضمن علاوة غلاء المعيشة ومنحة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور، لافتا أن الرئيس السيسي وجه بزيادة الحد الأدنى من 2700 جنيه إلى 4000 جنيه خلال عام ونصف، ومعاش تكافل وكرامة خلال 6 أشهر 40%.

وأوضح أن مجلس النواب ترجم توجيهات الرئيس السيسي بإصدار قانوني، وهما رفع الحد الضريبي وعلاوة غلاء المعيشة الذي سيطبق بأثر رجعي بداية من 1 أكتوبر بالنسبة لأصحاب المعاشات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.