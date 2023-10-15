ضبط مخالفات تموينية وإعدام أغذية فاسدة في دمياط

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط بقيادة المحاسب وليد الشهاوي جولة تفقدية للمرور على بعض المحلات والكازينوهات بمنطقة الجربي السياحي ومنطقة المستشارين وذلك لمراجعة تراخيص المحلات ومتابعة حركة السلع ومدى سلامتها وانطباق الاشتراطات عليها.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر النظافة ومحاضر عدم حمل شهادات صحية وإعدام بعض المنتجات والأغذية متغيرة الخواص الطبيعية.

كما تم التنبيه على جميع المحال بعمل قوائم للأسعار والإعلان عنها بمكان واضح ، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة للرقابة على الأسواق ومتابعة حركة السلع بها ولتقديم أفضل الخدمات للسادة المواطنين.

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على ضرورة المتابعة المستمرة على الأسواق للتأكد من التزام التجار بالمبادرة التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية " السكر ،الزيت ، العدس ، الفول ،الجبن ، الألبان، المكرونة والارز" بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥% ، هذا إلى جانب خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض بنسبة ١٥% وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين..