مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة: دفن نحو 100 جثة مجهولة لتوفير أماكن لجثث جديدة

قال بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من قطاع غزة، إن الأوضاع الإنسانية مازالت متدهورة، في حين استمرت الغارات الإسرائيلية على القطاع أوقعت عددا من الشهداء والمصابين في خان يونس ومصبح في رفح وشارع النفق وسط غزة.

وأضاف خلال إفادته على الهواء، أن المستشفيات الآن لم تعد قادرة على استقبال المزيد من الشهداء أو إسعاف المصابين مع النقص الحاد في الأدوية، وهذا فاقم من الأزمة الإنسانية نتيجة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتوسع العدوان في مناطق عدة بالقطاع.

وأوضح أنه قبل قليل كان الحديث يدور عن دفن قوات الدفاع المدني لنحو 100 جثة مجهولة من أجل توفير أماكن لجثامين الشهدا، ناهيك عن تهديد الاحتلال المستشفيات بضرورة إخلائها، ما يفاقم الأزمة ويزيد من لأعباء الملقاة على كاهل الطواقم الطبية.

وتابع أن مولدات الكهرباء في المستشفيات إذا توقفت عن العمل في الساعات المقبل، ستتحول إلى مقابر جماعية للمرضى بخاصة الحالات الصعبة والعمليات الطارئة، وسيتحول آلاف المرضى إلى شهداء.