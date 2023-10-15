أستاذ كبد: حقن البلهارسيا كانت سببا في انتشار فيروس سي خلال الثمانينيات

قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، إن مصر شخصت 87% من مرضى فيروس سي، وعالجت 93% منهم، مشيرًا إلى أن مصر الدولة الأولى في العالم التي تحصل على شهادة المستوى الذهبية من قبل منظمة الصحة العالمية، بسبب القضاء على فيروس سي.

وأضاف "عز العرب"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، أن مصر استطاعت أن تُخفض نسبة الإصابة بفيروس سي من 10% لأقل من 1%، وهذه النسبة وفقًا للمعايير العالمية تعني أن الدولة قضت على فيروس سي.

ولفت إلى أن الفيروسات الكبدية في مصر انتشرت بصورة كبيرة في الثمانينات، وهناك ربط علميًا بين انتشار فيروس سي، وبين الحقن المخصصة لعلاج البلهارسيا، خاصة وأن الحقن في هذا الوقت كانت زجاجية، وكان يتم تعقيمها من خلال تسخين المياه.

وأوضح أن الكثير من مرضى فيروس سي لا يشعرون بالإصابة، ويصابون بتليف كبدي بعد 20 عامًا بدون أن يعلموا بالإصابة، ويقد يصابوا أيضًا بأورام في الكبد بدون أن يعلموا.